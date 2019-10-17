ЗМІ: Глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов винен в ДТП зі смертельним результатом, — Нацполиция

Глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов став винуватцем ДТП зі смертельним результатом. Про це свідчать матеріали кримінальної справи №11010312010023893001, яке знаходиться в Святошинському РВВС Києва, стверджує Інтернет-видання from-ua.com

Справа була закрита ще в 2011 році, проте, за інформацією джерела видання в Нацполиции, матеріали нещодавно передали на повторне розслідування в силу нововиявлених обставин.

«ДТП з участю Євгена Кравцова відбулося 20 січня 2011 року в районі вулиць Салютної та Щербакова в Святошинському районі Києва. Кравцов, на той момент юрист однієї з київських фірм, порушив правила дорожнього руху та скоїв смертельний наїзд на мотоцикліста. Загиблий Сергій Горак за іронією долі працював в «Укрзалізниці». Винність Кравцова була очевидною, але з родичами загиблого було досягнуто мирову угоду, а сам Кравцов з винуватця перетворився чи не в потерпілого», — повідомило джерело.

Кримінальну справу спочатку було перекваліфіковано з ч. 2 статті 286 КК України на легшу ч. 1 статті 286 КК України, яка дозволяє замінити позбавлення волі штрафом. Надалі його взагалі закрили. І ніхто ніколи б про цю історію не згадав, якби не приятель Кравцова, у якого він взяв у борг пристойну суму для «вирішення питання» з родичами і в суді. Як розповіли в Нацполиции, приятель передав йому 25 тисяч доларів США. Надалі борг керівник «Укрзалызныци» не повернув, незважаючи на неодноразові нагадування з боку приятеля

«Ми не знаємо, чому Кравцов не повернув приятелеві борг. За версією самого приятеля, Кравцов, мабуть, вважав, що і так зробив для нього достатньо на керівних посадах в «Укрзалізниці». Так чи інакше, але цей чоловік вирішив через суд вимагати у Кравцова повернути гроші. І написав заяву в Генеральну прокуратуру і Нацполицию про те, що Кравцов використовував взяті у нього в борг кошти для підкупу слідчого і суддів», — розповідає джерело.

За даними видання, матеріали кримінальної справи сьогодні вивчаються слідчими Національної поліції. «Найбільше запитань викликають причини перекваліфікації статті. Найближчим часом у даній справі може бути допитаний і сам Євген Кравцов. Якщо вина Кравцова буде доведена, йому, відповідно до ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років», — резюмує from-ua.com.