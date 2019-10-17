Рябошапка просить Раду дати дозвіл на притягнення до відповідальності депутата Дубневича

Генпрокурор України Руслан Рябошапка направив у Верховну Раду подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича.

«Досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрано достатньо доказів для повідомлення народного депутата про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці діяння спричинили збитки в розмірі 93 млн 277 тис грн», — повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Хоча в опублікованій інформації не вказується ім’я згаданого народного депутата, однак згідно з даними про збитки мова йде про депутата Ярослава Дубневича, який входить до депутатської групи «За майбутнє».

Слідчі відзначають, що будучи народним депутатом України восьмого скликання і головою комітету ВР з питань транспорту він разом зі спільниками розробив схему про узгодженому завищення ціни при реалізації стрілочної продукції для Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця». При цьому він неодноразово вдавався до використання свого службового становища в інтересах пов’язаних з ним осіб. Після реалізації фінансової махінації грошові кошти були використані спільниками за своїм розсудом.

«Згідно з законом про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України. Отже, Генеральний прокурор просить Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезазначеного народного депутата України», — йдеться в повідомленні ГПУ.