Оля Полякова зізналася, що була коханкою

Зараз Оля Полякова щаслива в шлюбі зі своїм чоловіком Вадимом Поляковим, виховує двох дочок і її сімейне життя здається ідеальною. Втім, артистка не приховує, що спочатку вона була коханкою свого майбутнього чоловіка. Секретні стосунки тривали недовго і незабаром Вадим пояснив своїй першій дружині і розлучився з нею.

«Так, я була коханкою свого чоловіка. Недовго, тому що він дуже рішучий, він не став мучити ні одну, ні другу, розумієте, він це коло перервав, і все. Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, я розумію її горе, і трикутник — це неприємно, не те що неприємно, це трагічна ситуація, і я раджу в ньому не жити, я раджу його перервати в якусь сторону, або в одну, або в іншу», — розповіла артистка в інтерв’ю.