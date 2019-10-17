Сумська і Єгорова з дітьми першими побачили фентезі «Чаклунка»

6 жовтня в кінотеатрі «Оскар» відбулася гала-прем’єра довгоочікуваного продовження Maleficent від Disney – «Чаклунка: Володарка темряви».

Першими оцінити захоплююче фентезі з Анджеліною Джолі в головній ролі зібралося чимало селебрітіс. Звичайно, не обійшла увагою показ актриса Ольга Сумська, голосом якої Малефисента говорить в українському прокаті.

Також побачити стрічку прийшли Єлизавета Юрушева, Олена Ющенко, Андре Тан, Ольга Шурова, Артем Пивоварів, Анна Завальська, Дмитро Ступка і Поліна Логунова, Сніжана Єгорова, Даша Коломієць, Богдан Юсипчук, Constantine, Любомир Левицький, Марія Бурмака, Геннадій Попенко, Олексій Дівєєв-Церковний, Ілля Кваша та інші гості.

Про фільм

Приголомшлива фентезі-історія продовжується. Сіквел світового касового хіта 2014 року розповідає про складний взаємозв’язок між темною чаклункою і її хрещеницею, майбутньою королевою, яка ось-ось вийде заміж. В оновленій історії знайдеться місце для нових союзників і темних супротивників, які зійдуться в боротьбі за чарівний світ.