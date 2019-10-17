Оля Полякова похвасталась фигурой в спортивном топе

Известная украинская певица Ольга Полякова показала, как готовится к марафону

Об этом пишет Рoliteka со ссылкой на Instagram звезды. Известная украинская певица Оля Полякова показала стройную фигуру в спортивном наряде. Красавица-блондинка в этот раз рекламировала доброе дело – предстоящий марафон, который имеет соцнаправленность:

«Оля, я уже участница марафона, оплатила и жду старта, но что там будет? Частый вопрос, который вы мне присылаете. Отвечаю, дорогие! В марафоне «Создай жизнь своей мечты в кайф» мы сконцентрируемся на 5-ти основных аспектах вашей жизни…», — подписала фото артистка.

На снимке Оля Полякова позирует в яркой спортивной форме и призывно смотрит в объектив камеры, подняв свои длинные «косы» рукой вверх.

Поклонники, впрочем, как обычно, нахваливают певицу:

«Кукла , красотка !!!»

«Оля уже побежали мы за тебя болеем!»

«Секси»

«Огонь»

: politeka.net