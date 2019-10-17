У Києві на зупинці згорів тролейбус

У Києві в четвер, 17 жовтня, на зупинці громадського транспорту згорів тролейбус. Про це повідомляється в паблік “dtp.kiev.ua” у Facebook.

НП, за попередніми даними, сталася на проспекті Свободи, 6.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, загоряння оперативно ліквідували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті інциденту задня частина тролейбуса значно пошкоджена. Про причини пожежі поки що не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що у Вишневому спалахнула маршрутка, яка стояла на узбіччі вулиці Остапа Вишні. Вогонь повністю знищив автобус. До гасіння залучалися 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.