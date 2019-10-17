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В окупованому Криму українця заарештували за “контрабанду наркотиків”

17.10.2019

На адмінкордоні з окупованим Кримом російські прикордонники затримали 60-річного українця. Його звинуватили в спробі провезти на півострів наркотики, повідомили в підконтрольному Росії прикордонуправлінні ФСБ у Криму.

За словами російських прикордонників, чоловік приліпив згортки з марихуаною до свого тіла липкою стрічкою. Його затримали на пункті пропуску “Джанкой”. Проти українця вже відкрили кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотиків і обрали запобіжний захід. Українця заарештували на два місяці.

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