У Порошенка немає шансів повернутися у владу, – експерт

Колишній президент Петро Порошенко разом зі своєю командою немає шансів повернутися у владні кабінети.

Таку думку у коментарі виданню ІНФОРМАТОР висловив політичний експерт Мар’ян Ощановський.

Підстави так вважати, на його думку, є дві.

«По-перше, в історії незалежної України не було випадків, коли не ті, що колишній президент на Банкову, але й політичні партії не поверталися в парламент. Був випадок, коли Володимир Литвин, будучи спікером Ради, разом зі своєю партією провалився на виборах у 2006 році, зате повернувся в парламент через рік, у 2007-му. Але так сталося виключно завдяки позачергових виборам. Чотири-п’ять років – занадто великий проміжок часу для камбеку. Тому якщо не станеться нічого екстраординарного, мені не віриться, що у Петра Олексійовича є хоч якісь шанси на повернення у владу», – сказав експерт.

Також, на його думку, «проти Порошенка «грає» ідеологічна платформа, на яку він опирається».

«Ще перед президентськими виборами він взявся освоювати національно-патріотичну електоральну нішу. Цим він відсіяв частину виборців. З однієї сторони, ідеологічна визначеність дозволить йому ще тривалий час залишатися в політиці, оскільки у нього викристалізувався доволі стабільний ядерний електорат, а з другої – це фактор, який вже ніколи не дозволить йому знову стати політиком з високим рівнем підтримки в усіх регіонах України», – резюмував експерт.