Поїздка Зеленського до Трампу коштувала вдвічі дорожче, ніж в Канаду

Робочий візит президента України Володимира Зеленського в США коштував в два рази дорожче, ніж його візит до Канади.

Про це свідчить відповідь Державного управління справами на запит «Українських новин».

За курсом Нацбанку на 23 вересня, поїздка Зеленського в Нью-Йорк обійшлася в 7 млн 340 тис. грн. Найбільше грошей довелося витратити на авіапереліт – авансовий платіж за перевезення офіційної делегації склав 3 млн 883 тис. грн.

Витрати на відрядження делегації обійшлися у майже 2 млн грн. На проживання витратили понад 1,5 млн грн: оплата готелю – 56,7 тис. дол. і 6,4 тис. дол. добові витрати делегації.

Зеленський під час візиту в США проживав з 23 по 26 вересня в п’ятизірковому готелі Park Hyatt, який знаходиться в двох кварталах від Центрального парку Нью-Йорка.

Крім Зеленського і першої леді, до складу делегації входило ще 22 людини.