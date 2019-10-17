Посольство України змусило Uriah Heep «вивести Україну з РФ, але тільки в Фейсбуці

Легендарна британська рок-група Uriah Heep в анонсі концертів в Україні та Білорусі назвала Київ і Мінськ російськими містами Facebook і Twitter.

Пізніше, після звернення посольства України у великій Британії цю помилку виправили, але тільки в Фейсбуці.

«Ще дві дати анонсовані на території Російської Федерації. 7 лютого — Київ, Україна; 8 лютого — Мінськ», — було сказано в рекламі Uriah Heep.

На ілюстрації до анонсу також розміщений текст російською мовою.

Посольство України у Великобританії прокоментувало пост музикантів: «Ми хочемо, щоб Uriah Heep зрозуміли, що Київ — столиця України. Не забувайте про це, коли будете купувати авіаквитки, а також бронювати житло».

Після цього у Фейсбук публікацію виправили, і згадка Російської Федерації видалили:

При цьому в Твіттері у Uriah Heep як і Київ і Мінськ зараховані до російським містам.

Uriah Heep — британська рок-група, популярна у всьому світі. Утворилася в 1969 році в Лондоні.

Uriah Heep створили свій оригінальний варіант хард-року. Фірмовим знаком їх стилю в «золоті роки» були ефектні партії бек-вокалу зі складними многочастными гармоніями і драматичний вокал Девіда Байрона.

12 листопада 2015 року група випустила новий 25-й подвійний студійний альбом Totally Driven з перезаписанными класичними композиціями за весь період їх існування.