Громадяни РФ після 20 років правління Путіна не зрозуміли, що він може бути проблемою, – Сенцов

Український режисер Олег Сенцов порівняв українців і росіян і зробив висновок, що, хоча між ними “мало відмінностей”, по відношенню до дій влади своїх громадяни двох країн відрізняються.

Таку думку колишній політв’язень висловив в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.

Режисер розповів, що під час Евромайдана в Україні думав, що “путінська система з її гріхами і варварством скоро завалиться”, але в російській в’язниці зрозумів, що росіяни “байдужі до того, що відбувається в країні”.

Громадяни РФ після 20 років правління Володимира Путіна “не зрозуміли, що він може бути проблемою”, вважає Сенцов.

Він підкреслив, що Росія – “це окремий світ зі своїм етикетом і правилами”.