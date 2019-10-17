«Свинарчук, ви покидьок, мерзота і злодій!»: відомий бізнесмен охарактеризував Гладковського

Відомий бізнесмен і блогера Євген Черняк, який судиться з Ігорем Гладковским, повідомив новини про справу.
Його обрадувало затримання Олега Гладковського (Свинарчука) 17 жовтня співробітниками НАБУ, повідомляє UAportal.
«При спробі покинути Україну в аеропорту Бориспіль затриманий Свинарчук.
А ви кажете нічого не змінюється! Окремо повідомляю, мій суд з Свинарчуком йде за планом. Він його затягує, все рухається повільно, але вперед. Я завжди всі ігри доигрываю до кінця. І, щоб два рази не вставати, Свинарчук, ви покидьок, мерзота і злодій. Подавайте ще раз в суд», — написав Черняк в Facebook.
Також Черняк обізвав Гладковського «набриолиненным мажорським чмом», яке наживається на корупції.
«Одягну вам ваш судовий позов на вашу тупу голову вже найближчим часом! Чекайте новин», — пообіцяв бізнесмен.