Україна готується повернути Сему Кислину $23 млн, він вів переговори з Касько

Бізнесмен Сем Кислін, якого ФБР пов’язує з кримінальним світом, активно веде переговори щодо повернення 23 мільйонів доларів, конфіскованих державою в рамках справи Януковича.

Про це повідомляє Telegram-канал THE NEWSROOM

Джерела ресурсу говорять про те, що в останні кілька місяців Кислін, перебуваючи в Києві, вів переговори з владою. В результаті домовленостей Україна готується повернути Кислину 23 мільйони доларів, які він вклав у придбання українських ОВДП через офшорні рахунки, пізніше конфіскованих державою за рішенням Краматорського суду в 2017 року по справі про спецконфискации активів побіжного екс-президента Віктора Януковича.

За інформацією авторів каналу, переговори з цього питання з Кислиным проводив заступник генпрокурора Віталій Касько, по протекції якого представники бізнесмена пізніше могли зустрічатися вже з главою ГПУ Русланом Рябошапкой. Сам Касько на зустрічі з Кислиным або його представників з генпрокурором нібито був відсутній з надуманого приводу.

Достовірно невідомо, чи досягли сторони остаточних домовленостей і в рамках якої процедури Кислін отримає назад свої гроші.

Кислін, у свою чергу, раніше збирався судитися з Ощадбанком, на рахунках якого знаходяться конфісковані судом фінансові кошти.