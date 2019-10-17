У Мінську Росія вже знала, що запропонує Київ, — Марчук

Колишній представник України тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що Росія «дуже розвідувально» забезпечена відомостями про все переговорному процесі по Донбасу.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Сегодня.

Екс-представник ТКГ у Мінську на переговорах по Донбасу повідомив, що представники Росії вже знали, що їм запропонує Київ.

«Росія – це дуже досвідчена машина і на людському, і на всіх інших рівнях. Крім того, що вона дуже розвідувально забезпечена інформацією про все переговорному процесі… Я в цьому переконувався кілька разів. Це не наше забезпечення. Крім того, вони не тільки прогнозують, але дещо знають наперед, з чим ми їдемо на переговори», – зазначив Марчук.

Крім цього він сказав, що «на кожні переговори розписується технологія, повноваження».

«Ми ж там не самодіяльністю займаємося. Хоча я і був волонтером, але все було погоджено: рівень компромісів, різного роду відступів і нападів і так далі», – заявив Марчук.

Тристороння контактна група (ТКГ) розпочала свою роботу з літа 2014 року. З травня 2015 року у складі контактної групи працюють ще чотири підгрупи, які відповідають за безпеку, економічні, політичні і гуманітарні питання. Група зустрічається або у Мінську, або організовує засідання у формі відеоконференції. До складу ТКГ входять представники від України, ОБСЄ та Російської Федерації.