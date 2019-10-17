Росія зібралася автоматично визнавати українців носіями російської мови

Уряд Росії має намір прийняти законопроект, згідно з яким громадяни України та Білорусі будуть визнаватися носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства РФ. Про це повідомляє прес-служба російського уряду, передає Інтерфакс.

В уряді нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 331 федерального закону «Про громадянство Російської Федерації» іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови у випадку, якщо дані особи або їх родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, ставилася до Російської імперії або СРСР, в межах державного кордону РФ, за результатами співбесіди, проведеного з ними спеціальною комісією.

Якщо законопроект буде прийнятий, то комісія зможе визнавати носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, при поданні особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 331 закону про громадянство РФ.