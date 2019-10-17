Чому «бронежилет» риби арапаймы не по зубах пиранье? – дослідження

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго і Каліфорнійського університету в Берклі відкрили вражаючі властивості броні риби арапаймы (Arapaima gigas або пираруку). Біологи стверджують, що покрив арапаймы володіє всіма найкращими характеристиками бронежилета.

У майбутньому їх висновки можуть допомогти в розробці бронежилетів і моделей аерокосмічного дизайну.

Луска не рветься, не проколюється і захищає від травм

Вень Янг, співавтор дослідження, результати якого опубліковані в журналі Matter, зазначив: природна броня з луски міцна, тверда і при цьому легка. Тому рибі ніщо не заважає згинатися і блискавично пересуватися. Вчений нагадав, що риб’яча луска розвивалася протягом сотень мільйонів років, тому вона технологічно дуже просунута.

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Дослідники випробували луску арапаймы в лабораторних умовах. І виявили: у лусочок є твердий мінералізований зовнішній шар, щоб протистояти проникненню ворога. Зовнішній шар пов’язаний з допомогою колагену з жорстким, але гнучким внутрішнім шаром.

Така будова веде до того, що покрив риби може деформуватися при укусі піраньями, але при цьому він не рветься, не ламається і не проколюється, захищаючи рибу від травм.

Хто така арапайма?

Одна з найбільших серед прісноводних риб Arapaima gigas досягає трьох метрів в довжину і важить до 200 кг. Вона може виживати, перебуваючи цілий день на суші і дихаючи повітрям.

Живе риба в річках Бразилії, Гайани і Перу, які кишать розлюченими піраньями.

Арапайма захищена природним еквівалентом куленепробивного жилета, який допомагає їй виживати в небезпечних водах басейну річки Амазонки. Завдяки гнучкій бронеподобной лусці риба відбиває атаки навіть жорстокої піраньї.

Робота вчених була підтримана Управлінням наукових досліджень ВПС США.

За матеріалами Reuters

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