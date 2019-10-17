Парубій вирішив забрати у Путіна Кубань

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій приєднався до міжфракційного об’єднання, перед яким стоїть завдання максимальної інтеграції Кубані до України.

У своєму Telegram-каналі депутат ВР від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що в парламенті було прийнято рішення про створення об’єднання КУБАНЬ, керівником якого обрали самого нардепа.

Автограф екс-спікера ВР можна знайти під №6 у списку парламентаріїв.

Крім Парубія, свої підписи під документом про створення КУБАНІ поставили депутати від ЄС — Володимир Ар’єв, Артур Герасимов, Микола Величкович, Ахтем Чийгоз та інші.

У повідомленні підкреслюється, що група буде розробляти політику щодо повернення «в культурне, політичне, соціальне поле українських етнічних територій і етнічних українців». На черзі – Кубань, після чого об’єднання перейде до інших регіонів, де проживають українці.