Нацрада проведе позапланову перевірку телеканалу “Наш”, що належить Мураєву

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал екс-нардепа Євгена Мураєва “Наш” через трансляцію програми за участю прем’єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова.

Про це йдеться на сайті Нацради.

“Національна рада на засіданні 17 жовтня призначила позапланову перевірку ТОВ “Наша Прага”, м. Київ (логотип “Максі-ТВ”), через трансляцію програми, під час якої поширювалися висловлювання, що мають ознаки порушень чинного законодавства”, – повідомляється на сайті.

В ефірі могла звучати інформація із закликами до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни.

За результатами позапланової виїзної перевірки Нацрада ухвалить відповідне рішення.