Притула обізвав жінку Лещенко тупий пизд@й

Шоумен Сергій Притула посварився з дружиною Сергія Лещенка діджеєм Анастасією Топольське.

У відповідь на «медійного му*ака» Притула обізвав Топольскую «тупий п*здою»

Конфлікт між двома артистами розгорівся після посту Топольське про сестер Анни та Марії Опанасюк, яких Притула принизив питанням про Крим під час нацвідбору на Євробачення-2019.

Тоді в прямому ефірі сестри не змогли відповісти на питання «Чий Крим?», дівчата ухилялися, і в підсумку розплакалися на сцені. Ставив кримський питання Сергій Притула.

«Мені довелося подивитися фінал відбору на Євробачення 2019. Сергій притула, який Ви все таки медійний му*ак. Суто телевізійний розлучення, тупо провокація», — написала Топольская.

Скріни листування опублікувало видання kp.ua.

В коментарях відзначився і сам Притула.

«Сприймаю як честь, коли жінки, подібні вам, вважають мене му*аком», — сказав він.

Далі після довгого обговорення Притула не витримав, і обізвав Топольскую «тупий п*здою» використавши абревіатуру ТП.

«Як я люблю, коли якась тп мене тэгает у своєму фб-высере, а потім дивується, чому я прийшов до неї на сторінку», — написав він.