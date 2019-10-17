Син Гладковського заявив, що його батька затримали за картини з особою Путіна

НАБУ затримала в аеропорту президента корпорації «Богдан», екс-заступник секретаря РНБО Олега Гладковського не по справі про розкрадання в оборонці.
Про це «Країні» заявив син колишнього заступника голови РНБО Ігор Гладковський.
Як він стверджує, мова йде про картину «Обличчя війни», яку придбав Гладковський-старший. Це портрет Володимира Путіна, виконаний з гільз.
У декларації колишнього чиновника він відсутній.
За словами Ігоря Гладковського, цю картину його батько купив для демонстрації американським партнерам в якості доказу агресії Росії.
Також за словами Ігоря Гладковського, його батька затримали по дорозі з ресторану, де той обідав в очікуванні літака.
«Він летів до Брюсселя на виставку автобусів. Рейс відклали, і батько поїхав в ресторан. На шляху в термінал його і затримали наші доблесні набушники», — сказав син екс-чиновника.