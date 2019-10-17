Порошенко слідом за Зеленським показав свій новий iPhone. У екс-президента більше

54-річний екс-президент, а нині народний депутат Петро Порошенко (ЄС) під час сьогоднішнього засідання парламенту був помічений з новеньким айфоном, офіційні продажі якого стартували в Україні лише 6 днів тому.

Колишній глава держави не став розмінюватися на дрібниці і взяв собі модель Pro Max, яка стоїть при мінімальному обсязі пам’яті близько 36 000 грн. Найдорожча складова нового айфона — це потрійна камера. На презентації саме цьому було приділено найбільше часу.

Зазначимо, що раніше Петро Олексійович користувався сріблястим іРһопе Х.

Фото: Изым Каумбаев, «Країна»