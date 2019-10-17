«Справа про розкрадання»: Лукаш прийшла на допит в ГПУ

Екс-міністр юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш прийшла на допит в Генеральну прокуратуру України.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Друзі мої, все добре, як ніколи. Підозра побачила. Дізналася про те, що «здійснила» розкрадання невідомим чином, невідомим способом, в невідомій сумі і невідомо коли. Вручав Чумак. Зараз допит», — написала Лукаш.

Також раніше Лукаш повідомила на своїй сторінці в Facebook, що 17 жовтня, о 14-00, у приміщенні ГПУ, вона буде отримувати уточнене підозру і пройде процедуру допиту.

Нагадаємо, в 2017 році ГПУ допитала Лукаш.

Також в 2017 році повідомлялося, що підозра Лукаш не погоджують із-за недостатності доказів.

У 2018 році посли ЄС сьогодні прийняли рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і 12 його прихильників. Колишнього міністра юстиції Олену Лукаш та колишнього народного депутата Сергія Клюєва з цього списку виключили.

У 2019 році Е. Лукаш звинуватила Президента України П. Порошенко у використанні крадених з держбюджету грошей.