Гладковський оголосив голодування

Колишній заступник секретаря РНБО, фігурант гучного скандалу з поставками військової техніки Олег Гладковський, якого затримали під час виїзду за межі України в четвер, 17 жовтня, назвав своє затримання незаконним і оголосив про початок голодування в якості протесту.

Про це повідомляється на офіційному сайті корпорації «Богдан», головою якої є Гладковський після відходу з посади заступника секретаря РНБО.

«За останні півроку, як я повернувся в корпорацію «Богдан», я десятки разів вилітав за кордон для участі у переговорах з бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну», — зазначив Гладковський.

За його словами, це затримання не що інше, як «брудний піар, політично мотивоване незаконне переслідування, яке не має нічого іншого своєю метою створення картинки для ТВ».