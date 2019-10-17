«А шо там Пашинський?» У гучній справі СБУ про зброю для армії знайшли слід Кремля

До організації схеми, в рамках якої СБУ розслідує можливу роботу екс-заступника міністра економіки Юрія Бровченка на спецслужби РФ, може бути причетний екс-нардеп Сергій Пашинський.

Про це заявив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає «Українська правда». За його словами, обивателі можуть здивуватися, «як пов’язані Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і артилерія».

«17 жовтня ЗМІ облетіла новина, що СБУ розслідує можливу роботу Юрія Бровченка на спецслужби РФ для зриву виробництва 152 мм снарядів для артилерійської системи «Гіацинт». Вся справа в тому, що останні 5 років Україну готували до прихованої капітуляції завдяки хаотичним розкраданню та знищенню артилерійських, бронетанкових, авіаційних та інших заводів в Україні», – зазначив Канівський, який у своїй колонці вирішив розписати нюанси гучної справи.



Експерт нагадав, що Мінекономіки протягом останніх років закупило за бюджетні кошти обладнання для виготовлення зброї через власне підприємство «Український центр «Безпека». Відповідальним за цей напрямок як раз і був Юрій Бровченко на посаді заступника міністра економіки в 2016 – 2019 роках, стверджує Каневський. Експерт нагадав, що в той час управлінська верхівка ОПК складалася з таких осіб:

на вершині Петро Порошенко, який визначав стратегічний розвиток всього ОПК;

його близький друг Олег Гладковський координував оборонне виробництво на посади в РНБО;

парламентський контроль за ОПК здійснював Сергій Пашинський;

за реалізацією оборонного замовлення наглядав Юрій Бровченко.

«Тобто, до недавнього часу Бровченко був впливовою особою, від якого залежало, ніж наша армія буде давати відсіч агресії Росії», – підкреслює Каневський.

За його словами, СБУ в рамках досудового розслідування оприлюднила один з епізодів діяльності Бровченко.

«У квітні 2018 року центр «Безпека» за гроші Мінекономіки замовив у американської фірми Gray Fox Logistics обладнання для лінії з виготовлення снарядів, яке має бути встановлено на державній компанії «Артем». Gray Fox Logistics отримала 50% передоплати в сумі $8,5 млн. Але фокус полягає в тому, що американська фірма не поставила обладнання в Україну. Представник американської компанії фактично був російським шпигуном, який спокусив топ-чиновників в Міністерстві економіки», – резюмує Каневський.

Експерт підкреслює, що представник Gray Fox «тим самим виманив бюджетні кошти з метою підірвати обороноздатність України». При цьому експерт також описує, як були пов’язані Сергій Пашинський і описувана ним схема.

«До кінця виникає логічне питання: а що там Сергій Пашинський? А справа в тому, що поки держкомпанія «Артем» чекає обладнання з США, право постачати снаряди для збройних сил передали приватній фірмі «Рубін 2017», яка отримала 100 млн гривень на закупівлю такого обладнання, яке потрібно «Артема», – зазначає Каневський.

За його даними, серед засновників «Рубіна» вказана приватна фірма «Українська бронетехніка», яка до 2015 року називалася «Укрглавпак».

«Директор фірми Олександр Кузьма є родичем відомого в фармбізнесі Миколи Кузьми, який в 2014 році був помічником Сергія Пашинського. Директором «Рубіна» до недавнього часу була Людмила Васильєва, помічниця нардепа Івана Винника – секретаря комітету нацбезпеки, який і очолював Пашинський», – робить висновки Каневський.

Експерт зазначає, що саме під час «парламентського контролю дуету Винника-Пашинського» над оборонно-промисловим комплексом «бізнес їх оточення став основним виконавцем оборонного замовлення для армії», після чого «згадана «Укрбронетехника» секретно отримала 200 млн грн від армії».

Канівський окремо зазначає, що його текст не переслідує мету очорнити імена згаданих особистостей», а покликана «допомогти і СБУ, і ГПУ провести неупереджене розслідування і забезпечити справедливі вироки для всіх диверсантів і корупціонерів, які підривають технічну міць нашої армії».