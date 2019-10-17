Меру Одеси Труханова загрожує 2 роки в’язниці: деталі кримінальної справи

Одна із справ одеського мера Геннадія Труханова передали в Антикорупційний суд.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на телеграм канал Центру протидії корупції.

«Приморський суд Одеси передав в ВАКС справу стосовно одеського мера Геннадія Труханова. Виробництво стосується недекларування майна на 32 млн і 18 млн грн в 2015-2016 роках відповідно. Мер Одеси не вказав у декларації нерухомість цивільної дружини: квартиру, дачу, паркомісця. Немає інформації і про елітних автомобілях Toyota і Mercedes. Словом, незадекларованого майна вистачає. За це Труханова може світити до 2 років позбавлення волі та заборона займати низку посад», — йдеться в повідомленні.

Передача справи відбулася 10 жовтня. Засідання по справі ще не призначили.

«До речі, в Апеляційній палаті ВАКС повинні розглядати кримінальну справу Труханового по заволодінню 92 млн грн при закупівлі міськрадою будівель заводу «Краян». Малиновський суд Одеси повністю виправдав мера і його спільників, але «розібратися» з справою в одеській апеляції вони не встигли», — додали антикорупціонери.