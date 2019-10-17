Розправа над ґвалтівником в Харкові: з’явилися фото жінки і врятував її чоловіка

Рідні чоловіка, який напав на ґвалтівника своєї дружини в Харкові, збирають гроші для оплати послуг адвоката.

Про це повідомляється на сторінці в Instagram і публікується фото подружжя.

«13.10.2019 року, на Насибову Лілію Олексіївну, дружину мого брата Насібова Эльяра Шахмаровича, було скоєно напад за ст. 152. Мій брат захистив свою дружину. Захистив свого рідного людини від рук людини, який зіпсував нам життя. Але, на превеликий жаль, зараз моєму брату потрібна допомога адвоката», — пише сестра чоловіка.

За її словами, послуги адвоката коштують чималих грошей.

«Всі, хто не байдужий до нашої сім’ї, і до ситуації, що склалася, я прошу у вас допомоги! Кожна гривня може допомогти нам захистити людину, яка відстоювала честь своєї дружини!» – просить про допомогу вона.