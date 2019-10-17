Українцям показали зарплати міністрів за вересень

Склад Кабінету міністрів України отримав заробітну плату за вересень — перший місяць роботи в новому уряді.

Дані про доходи міністрів опублікував аналітичний портал «Слово і діло».

Зазначимо, що розміри зарплат нових членів Кабміну і їх попередників відрізняються.

Найбільш висока зарплата за підсумками вересня у прем’єр-міністра Олексія Гончарука — 61 916 гривень. У екс-глави Кабміну Володимира Гройсмана була не найвища зарплата серед міністрів і становила від 37 до 39 тис. грн.

У топ-5 найбільш високооплачуваних знайшлося місце міністрам інфраструктури Владиславу Криклию (55,4 тис. грн.), цифровий трансформації Михайлу Федорову (52,6 тис. грн.), віце-прем’єру Дмитру Кулебе (48,5 тис. грн.), Кабміну Дмитру Дубілету (48 тис. грн.).

Найменша зарплата за перший місяць роботи у міністра економіки Тимофія Мілованова — 15,1 тис. грн.

Міністр культури Володимир Бородянський зовсім не одержав заробітну плату за вересень.

Інформація про доходи у трьох міністерствах поки невідома.

Зверніть увагу на цікавий факт — багато міністрів отримали меншу зарплату, ніж їхні помічники.

Так, заступник міністра енергетики Юлія Подкоморная заробила понад 113 тис. грн. Відзначимо, що вона вже пішла у відставку.

Тарас Токарський з Міністерства розвитку громад отримав більше 98 тис. грн. Він також уже не займає посаду.

Високою зарплатою (95,4 тис. грн.) може похвалитися і заступник міністра оборони Іван Руснак.

Найменш оплачуваними помічниками стали заступник міністра інфраструктури Олександра Клитина (4,7 тис. грн.) та екс-заступника міністра юстиції Іванна Смачило (3,7 тис. грн.).