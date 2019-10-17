Як змінилися ціни на продукти і що сьогодні вигідно купувати

Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж досліджували, як, за даними офіційної статистики, змінилися споживчі ціни на соціальні продукти за вересень 2019 року.

М’ясні продукти, риба та курячі яйця



Лідером подорожчання в цьому сегменті є свинина, кілограм якої виріс в ціні на 1%, або на 1,2 грн. Так, зокрема, в серпні вона коштувала 121,6 грн за кілограм, а у вересні – 122,8 грн.

Далі розташувалася яловичина, яка за останній місяць виросла на 0,7%, або на 90 коп. В серпні яловичина коштувала 130,2 грн за кілограм, а через місяць – 131,1 грн.

Риба морожена подорожчала на 0,6%, або на 50 коп. В серпні її середня ціна становила 79 грн за кілограм, а через місяць – 79,5 грн.

Вартість вареної ковбаси зросла на 0,5%, або на 50 коп. В серпні – 97,4 грн, а наприкінці першого осіннього місяця – 97,9 грн.

Сало додало 0,4%, або 30 коп. Серпень – 72,8 грн, вересень – 73,1 грн.

Куряча тушка подорожчала на 0,2%, або 10 коп., і коштувала в серпні 62,2 грн за кілограм, а у вересні – 62,3 грн.

Подешевшали за перший осінній місяць тільки філе курки і курячі яйця.

Філе курки подешевшало на 0,4%, або на 40 коп. У серпні воно обходилося в 109,6 грн, а у вересні – в 109,2 грн.

Яйця курячі впали в ціні на 6%, або на 1,2 грн. У серпні десяток яєць коштував 19,9 грн, а у вересні – у 18,7 грн.

Молочні продукти



У вересні подорожчали всі найменування молочних продуктів. Лідером зростання є сметана, яка «додала» 2,4%, або 1,4 грн. У серпні вартість сметани становила 58,3 грн за кілограм, а у вересні – вже 59,7 грн.

Майже на 2%, на 2 грн, подорожчав сир. У серпні його середня ціна була 99,5 грн за кілограм, а у вересні він перетнув 100-гривневу кордон і його вартість становила 101,5 грн.

Вершкове олія виросла в ціні на 1,2%, або 50 коп. на 200-грамової пачки. В кінці літа масло коштувало 40,9 грн за 200 г, а у вересні — 41,4 грн.

Літр молока подорожчав на 1,2%, або 30 коп. В серпні середньостатистична ціна була 24,4 грн за літр, а на початок жовтня – 24,7 грн.

Хліб



За даними Державної служби статистики, ціна не змінилася на батон і пшеничний хліб з борошна першого сорту, а пшеничний хліб з борошна вищого сорту подешевшав. Тільки житній хліб зріс у ціні на піввідсотка, або 10 коп.

Так, зокрема, житній хліб у серпні коштував 20,4 грн за кілограм, а через місяць – 20,5 грн.

Батон не змінився в ціні і коштує 13,6 грн за 0,5 кг. Пшеничний хліб з борошна першого сорту теж залишився на серпневій позначці і варто 19,2 грн за кілограм.

А пшеничний хліб з борошна вищого сорту, за даними Держстату, взагалі подешевшав на 6%, або 40 коп. В кінці літа він коштував 23,9 грн за кілограм, а у вересні – 23,5 грн.

Овочі та фрукти



За даними офіційної статистики, у вересні подешевшали всі соціальні овочі та фрукти, що не є характерним для України, оскільки найнижча ціна завжди була в серпні.

Найбільше знизилася в ціні морква: на 18%, або 1,8 грн. У серпні середньостатистична ціна кілограма моркви склала 10 грн, а у вересні – 8,2 грн.

Кілограм цибулі подешевшав на 14,4%, або на 1,5 грн. Влітку цибулю коштував 10,4 грн, а у вересні – 8,9 грн.

Буряк просіла на 9%, або на 70 коп. Серпень – 8 грн за кілограм, а вересень – 7,3 грн.

Вартість капусти знизилася на 6%, або на 50 коп. Серпень зустрів ціною 8,4 грн, а через місяць вона склала 7,9 грн.

Кілограм картоплі за місяць подешевшав на 2,7%, або 40 коп. В серпні його середньостатистична ціна була 15 грн, а у вересні – 14,6 грн.

За даними Держстату, яблука «знизилися на 1,7%, або 30 коп. на одному кілограмі. У серпні ціна була 17,3 грн, а у вересні – 17 грн.

Бакалія



Безперечним лідером зростання є гречка, ціна на яку підскочила на 22,3%, або на 3,8 грн. У серпні вона коштувала 17 грн за кілограм, а у вересні – вже 20,8 грн.

Рис подорожчав на 0,9%, або на 20 коп. В серпні його середній цінник був 22,9 грн, а у вересні – 23,1 грн.

Манка виросла в ціні на 0,7%, або 10 коп. Серпень – 14 грн за кілограм, а вересень – 14,1 грн.

Макарони подорожчали на 0,5%, або 10 коп. на одному кілограмі. У серпні середня вартість була 18,2 грн, а через місяць – 18,3 грн.

Не змінилися ціни на соняшникову олію і пшеничне борошно. Олія ми купуємо по 35 грн за літр, а борошно – по 11,7 грн за кілограм.

За перший осінній місяць подешевшали цукор, крупа ячна і пшоно.

Цукор зменшився в ціні на 0,7%, або на 10 коп. В серпні його ціна склала 15,3 грн, а у вересні – 15,2 грн.

Кілограм ячної крупи подешевшав на 1,7%, або на 20 коп. В серпні кілограм коштував 12,1 грн, а у вересні – 11,9 грн.

Нагадаю, що інфляція на споживчому ринку у вересні, порівняно з серпнем, склала 0,7%, а з початку року – 3,4%.

Олексій Дорошенко