«Це така гра»: Експерт пояснив, чому Гладковський буде звільнений

Затримання екс-заступник секретаря РНБО Олега Гладковського – це не боротьба з корупцією, а піар-хід з выманиванием коштів з підозрюваного. Про це в коментарі InfoResist заявив колишній офіцер оперативного управління Генштабу ЗСУ, полковник запасу Олег Жданов.

На його думку, єдиним монополістом розпилі держкоштів був екс-президент Петро Порошенко. Він же нібито тримав весь оборонний сектор під собою і нікого туди не пускав.

«Тому якщо Свинарчук заговорить, і якщо це не корупційна стаття, то це просто зачистка і викачка грошей. Тому що з будь-якої іншої статті навряд чи можна буде. Тобто схема працює така ж, як і була раніше – кримінальну справу, затримання, раніше ще був відпустку під заставу, зараз може бути утримання в СІЗО. Тим дорожче буде коштувати. Його затримали по 354 КК, за підозрою в зловживанні службовим становищем. Ну це практично не корупція. Але в загальному Гладковський сидів на державних потоках, а Укроборонпром працював виключно на Порошенка», — сказав він.

На питання про те, чи можуть під час слідства висунути додаткові звинувачення, Жданов нагадує про те, що Гладковський – «хлопець з вулиці».

«Зараз прийдуть адвокати, які акули. А друге, він ж не божевільний, сам себе садити на довічний термін із конфіскацією. Ні, звичайно. Якщо б відразу було пред’явлено звинувачення за корупційною статті, тоді б був шанс, що вони будуть розколювати і будуть якось намагатися витягнути з нього якусь інформацію. Все інше – це буде виключно гра. Люди ж не розбираються, це я вам задав конкретне питання, яка стаття, яка мотивація. А люди думають, мовляв, ось все, посадили, молодці, борються з корупцією. А він посидить місяць, заплатить стільки, скільки скажуть, а потім вийде на свободу. Потім скажуть, як у Роттердам+, що це кращий варіант, економічно вигідний для України для закупівлі вугілля. Так ось це така ж пісня», — резюмував він.

Раніше в НАБУ повідомили, що фігурант гучного скандалу про корупції в оборонній сфері Олег Гладковський був затриманий за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).