Рада ввела в ЗСУ Натовські звання

На засіданні в четвер, 17 жовтня, Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №0906, який вводить в Збройних силах України нові військові звання сержантського і старшинського складу.

За проект закону проголосували 278 народних депутатів. Документ представляла нардеп від «Слуги народу», заступник голови комітету з питань нацбезпеки Мар’яна Безугла.

«Цей законопроект вводить Натовські звання для сержантського, старшинського складу, солдатів і також нормує їх розвиток у відповідності зі стандартами НАТО і тим викликам, які зараз стоять перед нашою державою», — сказала Безугла.

Згідно з документом військовими званнями начальниками є:

військовослужбовці сержантського і старшинського складу – для військовослужбовців рядового складу однієї з ними військової частини;

військовослужбовців молодшого офіцерського складу — для військовослужбовців молодшого сержантського і старшинського складу однієї з ними військової частини і військовослужбовців рядового складу;

майори, капітани 3 рангу, підполковники, капітани 2 рангу — для військовослужбовців рядового, молодшого і старшого сержантського і старшинського складу;

полковники, капітани 1 рангу, генерал-майори, контр-адмірали, генерал-лейтенанти, віце-адмірали – для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу та молодшого офіцерського складу;

генерал-полковники, адмірали – для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу;

генерали армії України – для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу, генерал-майори, контр-адміралів, генерал-лейтенант, віце-адміралів, генерал-полковників, адміралів.

У законопроекті прописані обов’язки командира бригади (організовувати заходи морально-психологічного забезпечення); сержанта бригади (бути зразком для особового складу). Прописано, чим повинен займатися заступник командира бригади — в тому числі брати участь у доборі кандидатів на контрактну службу; заступник командира бригади — зокрема, контролювати якість їжі, якою годують військовослужбовців. У документі врегульовані повноваження начальника медичної служби бригади та медичної служби полку та інших медичних працівників.