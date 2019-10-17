Лещенко: Порошенко протягом 72 годин має вирішити питання Гладковського

У справі про затримання екс-заступник секретаря РНБО Олега Гладковського інтрига полягає в тому, заступиться за нього п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це у своєму Telegram-каналі пише політик Сергій Лещенко

За словами екс-нардепа, протягом 72 годин Вищий антикорупційний суд збереться для проведення засідання з метою обрання запобіжного заходу Гладковскому, який сьогодні оголосив голодування.

«Найбільша інтрига на сьогодні — прийде депутат і його бізнес-партнер Петро Порошенко брати Гладковського на поруки», — пише Лещенко.

Також колишній парламентарій зазначає, що Гладковський намагався вилетіти до Брюсселя, де також переховується колишній голова НКРЭКУ Дмитро Вовк, якому раніше висунули звинувачення по справі схеми Роттердам+.

Між тим Гладковський відкидає будь-які звинувачення на свою адресу, називає те, що відбувається «свавіллям» і вже оголосив голодування.