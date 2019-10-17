У Раді «Кубань» хоче повернути етнічних українців і території

У Верховній Раді 13 народних депутатів створили міжфракційне об’єднання «Кубань», щоб зайнятися питанням повернення в культурне поле українських етнічних територій та самих українців. Про це повідомляє у Facebook нардеп Олексій Гончаренко.

«Разом з колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об’єднання Кубань. Дякую колегам, які надали мені можливість стати керівником об’єднання», — пише Гончаренко.

За його словами, метою об’єднання є повернення в культурне і соціальне поле держави українських етнічних територій і етнічних українців. Він підкреслив, що першочерговим територією для «повернення» стане Кубань, але інші регіони, де проживають українці, також будуть перебувати під увагою.

До складу об’єднання «Кубань» увійшли 13 депутатів: Андрій Парубій, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Володимир Ар’єв, Ігор Гузь, Софія Федина, Анатолій Урбанський, Микола Величкович, Соломія Бобровська, Олег Синютка, Юлія Клименко, Оксана Савчук. Список очолив сам Олексій Гончаренко.