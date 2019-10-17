Порошенко і його адвокати збрехали про закриття справи в Панамі — Портнов

Якщо ГПУ відреагує на лежить в її надрах звернення по відмиванню Порошенко злочинних доходів в Панамі, розслідування в цій країні продовжиться.

Друзі, повідомляю, що вчорашня істерика Порошенко і його російських адвокатів про нібито закритому кримінальній справі в Панамі — брехня.

Про це повідомив близько години тому у Фейсбуці екс-замглаы АП часів Януковича, юрист Андрій Портнов. Передає СВІТ зі смітник на «Економіка від Пророка».

Панамський прокурор лише тимчасово призупинив розслідування.

І якщо Генеральна прокуратура України відреагує на лежить в її надрах моє звернення по відмиванню Порошенко злочинних доходів в Панамі, розслідування в цій країні продовжиться.

Я в цьому питанні не відступлю і протягом кількох наступних днів спростую та інші вчорашні брехливі заяви команди Порошенка про його Панамських офшорах і кримінальних справах.

Ми будемо дуже жорстко наступати по фігуранту далі.

І як зазвичай, я завжди публікую докази та документи.

PS. Пан Генеральний прокурор Rouslan Riaboshapka, я повторно звертаюся до Вас з проханням про зустріч з питань Порошенко і його офшорів.

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Портнов розмістив фото документа: