Захід і Росія об’єднаються і знищать Україну: Портников зробив страшний прогноз про правління Зеленського

Результатом правління нової влади на чолі з Володимиром Зеленським може стати розрив відносин України із Заходом, внаслідок чого держава фактично втратить суверенітет і незалежність.

Про це у своєму Telegram-каналі пише журналіст Віталій Портников.

За його словами, критика міжнародного політичного співтовариства нової судової реформи свідчить про те, що союзники України почали розуміти ключову задачу Зеленського – побудову авторитарної держави «турбо-режим» і встановлення жорсткого контролю над державним апаратом і суспільством.

Як вважає Портников, дії команди Зеленського можуть призвести до того, що Захід втратить інтерес до майбутнього України і виробить про державу уявлення, згідно з яким Україна – відстале, несостоявщееся авторитарну державу. Після цього вони зроблять висновок про те, що заради майбутнього такий України конфлікт з Росією не потрібен.

«Результатом таких домовленостей стане спільний політичний «протекторат» у молдавській сценарієм і при вирішальній ролі Москви. Це якраз те, чого Путін і домагається», — прогнозує журналіст