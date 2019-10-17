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У Раді вирішили розібратися зі зміною власників телеканалів

17.10.2019

ТСК також створили для протидії інформаційному впливу РФ

Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зміни власників телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи прийняли за основу і в цілому проект постанови №2152 «Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування інформації щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації». В цілому за проект проголосували 278 депутатів.

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