У Раді вирішили розібратися зі зміною власників телеканалів

ТСК також створили для протидії інформаційному впливу РФ

Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування зміни власників телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи прийняли за основу і в цілому проект постанови №2152 «Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для проведення розслідування інформації щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації». В цілому за проект проголосували 278 депутатів.