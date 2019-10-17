Дмитро Комаров розповів, як вилікувався від важкої хвороби: «Хотілося послати»

Ведучий програми «Світ навиворіт» Дмитро Комаров розповів про те, як зміг допомогти родині і здійснити давню мрію. І це незважаючи на те, що сильно захворів, передає Politeka.

Комаров завжди на повну викладається на знімальному майданчику. В одній з експедицій він сильно захворів, однак це не завадило йому відзняти відмінний матеріал і допомогти багатодітній родині.

«Бразильська провінція, я лежу на задньому сидінні, за кермом гід, Саньок попереду. У мене 4-й день температура 38. Їхати 400 км. Я наковтався жарознижуючих, морозить. Хочеться послати до (*цензура*) зйомки і відлежатися, але вже ніяк», — пише Комарів.

В цей раз йому було досить непросто привести себе в робочий стан. Комаров розповів, як пив багато чаю і гуляв по годині для того, щоб краще підбадьорити свій організм.

У сюжеті розповіли про багатодітній родині з 13 дітьми. Вони – справжня футбольна команда і в кожного з них ім’я на букву «Р» на честь відомих футболістів світу.

Тоді Комарів приймає рішення купити їм мікроавтобус і менше ніж за добу йому вдається знайти ідеальний варіант. Щастя родини складно описати словами. Адже цей автомобіль здатний вирішити масу проблем і навіть стати джерелом доходу.

«На наступний день температури вже не було, щастя прибило болячку)) За час після зйомок, у Шитауна народився ще один син, 14-й. Але вони з дружиною не втрачають надію і обіцяють намагатися, поки не з’явиться дівчинка. Це їхня мрія», — розповів Комарів.