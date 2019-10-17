Страшне ДТП на Вінниччині: поліція поділилася подробицями розслідування

Вінницька поліція розслідує обставини смертельної аварії, передає 20minut.

Відомо, що загинула заступник директора Козятинської школи. Слідчі розповіли подробиці розслідування.

Вчора, 16 жовтня 2019 року, близько 8.40 години на автодорозі Кам’янець – Біла Церква біля Козятина зіткнулися Renault Kangoo та «ВАЗ 211440».

Попередньо встановлено, що 28-річний водій Renault Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «ВАЗом», — кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області.

У результаті аварії на місці події загинула 42-річна водій «ВАЗа». Двоє її пасажирок, у віці 29 і 35 років, з політравмами у важкому стані госпіталізовано в реанімацію.

Також на лікарняному ліжку опинився водій Renault Kangoo. — В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), слідчим призначено проведення низки експертиз, за висновком яких будуть встановлені причини цього ДТП.

За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі — — відзначають в поліції. Автомобілі поміщено на арештмайданчик.

Як з’ясувалося, загибла — Степова Світлана Володимирівна, яка з 2015 року працювала заступником директора з навчально-виховної роботи. Загальний педагогічний стаж — 18 років. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Коцюбинського М. в 2000 році за спеціальністю — вчитель трудового навчання та обслуговуючої праці. Була спеціалістом першої категорії. «Педагоги району шоковані загибеллю колеги. Вони глибоко сумують з приводу його трагічної смерті і висловлюють щирі співчуття родині покійної», — написала в мережі Фейсбук начальник відділу освіти Козятинської РДА Аліна Діденко.