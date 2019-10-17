Чиновника Адміністрації Порошенко викрили у крадіжці понад 140 млн гривень

Національна поліція почала розслідування справи про заволодіння коштами Укрексімбанку в особливо великому розмірі компаніями колишнього начальника Департаменту правоохоронних органів Адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка Дмитра Єлманова. Про це повідомляють Українські новини.

Йдеться про заволодіння коштами державного ПАТ Укрексімбанк у розмірі понад 149 млн гривень.

Як повідомляється в матеріалах справи, в координації організованої групи осіб займав відповідальне становище керівник Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів Адміністрації президента України — Дмитро Елманов.

Відзначається, що Укрексімбанк і група компаній БМ, власником якої є Дмитро Елманов, понад 9 років перебувають у судових процесах, викликаних несплатою останньої 584 млн гривень проблемних кредитів і спроб вивести закладені активи банку в процесі контрольованого банкрутства боржником.

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