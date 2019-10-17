Адвокати для Кабміну обійдуться українцям в 20 млн грн за два місяці

Міністерство юстиції планує витратити 20 млн грн на представництво адвокатами в судах інтересів Кабінету міністрів на початку наступного року згідно з чинним законом про адвокатську монополії. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час засідання Великої палати Конституційного суду України, передає кореспондент УНН.

«Ми вже забюджетировали 20 млн грн — сподіваюся, парламент їх погоджує, — мінімум, який потрібен, щоб протриматися невеликий період — новорічні свята, коли розглядається невелика кількість справ. Нагадаю, у нас справи по всій країні», — зазначив міністр.

При цьому він підкреслив, що навіть якщо парламент буде дуже швидко розглядати законопроект щодо скасування адвокатської монополії, то раніше лютого наступного року він прийнятий не буде, а це вимагає від Мін’юсту додаткових витрат на адвокатів, що передбачено в чинному законодавстві.

За його словами, окрім того, додаткові витрати буде нести міністерство і за необхідності у забезпеченні безкоштовної правової допомоги малозабезпечених громадян із-за постійного збільшення бажаючих отримати таку допомогу після введення адвокатської монополії.

Міністр визнав, що адвокатура може забезпечити кращу якість надання послуг, правової допомоги в судах, проте у зв’язку з обмеженим бюджетом у Мін’юсті значно звузилися можливості щодо забезпечення безоплатної правової допомоги тих, хто в ній потребує.

«На цей рік ми плануємо збільшити кількість адвокатів, які в нашому реєстрі, приблизно вдвічі — до 6000 — в рамках безоплатної правової допомоги, але будь-яке наше збільшення цього ресурсу потребуватиме збільшення фінансування, яке ми не можемо гарантувати на цей рік», — додав чиновник.

Нагадаємо, Малюська вважає, що якість представництва Кабінету міністрів україни у судах значно погіршиться після вступу в силу норми про обов’язкове представництво адвокатами його інтересів в судах, починаючи з нового року, у відповідності з чинним законодавством.