В навчальній базі «Десна» під час перекуру загинув строковик

У навчальному центрі ” Десна під Києвом у ніч на 14 жовтня один з військовослужбовців строкової служби під час перерви впав з поручнів на спину і сьогодні зранку помер від травм.

Про це повідомляється на сторінці навчального центру в Facebook.

Трагічний випадок стався в одній з частин навчального центру

«Майже опівночі після відбою старший солдат Роман Бірук разом з товаришем по службі порушили розпорядок дня, вирішивши вийти на «перекур» з казарми на вулицю. Вже спустившись на проліт, напарник Роману побачив, як хлопець сів на перила, намагаючись з’їхати вниз. Але, за словами бійця, солдатів Бірук втратив рівновагу і впав на нижні щаблі», — зазначили в навчальній частині.

Вже через кілька хвилин на місці події були бригади медиків та фельдшерів, які доставили строковика в місцевий шпиталь, а звідти – в Центральний військовий клінічний госпіталь (Київ).

Лікарі констатували відкриту черепно-мозкову травму і кому II-III ступеня. Сьогодні вранці після декількох днів в реанімації солдат помер.