У Дніпрі п’яний чоловік намагався покінчити з собою, підірвавши будинок

16 жовтня, близько 19:00, на лінію «102» повідомили, що незабаром станеться вибух у багатоквартирному будинку на проспекті Героїв в Дніпрі.

Про це повідомляє місцеве видання. Патрульні відразу прибули на місце пригоди.

Коли правоохоронці піднялися в квартиру, вони відчули запах газу. Після тривалих переговорів власник відкрив двері, незабаром чоловіка затримали. На кухні в квартирі дійсно були відкриті конфорки. Поліцейські їх закрили і викликали слідчо-оперативну групу.

Затриманий мав ознаки алкогольного сп’яніння. Як виявилося, він вирішив вчинити самогубство, і сам повідомив на «102» про те, що будинок вибухне.

Патрульні передали 54-річного громадянина слідчим для з’ясування всіх обставин події.