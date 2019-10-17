У Києві знайшли накритий покривалом розкладається труп чоловіка

У четвер, 17 жовтня, в Києві на Куренівці місцеві жителі виявили в одному з покинутих будинків розкладається труп чоловіка.

За попередніми даними, померлий був волоцюгою і обладнав собі в одному з приміщень нічліжку.

Про це повідомляє місцеве видання. Труп виявили в недіючому адміністративній будівлі за адресою вулиця Полкова, 74/76, близько 8:00. За словами поліції, загиблий швидше за все був волоцюгою і обладнав собі нічліжку в покинутій будівлі. В одному з приміщень перебувала зібрана з підручних засобів ліжко, пляшки з-під газованої води та інші побутові предмети.

По всій видимості, чоловік помер уві сні, перевернувшись на живіт і частково сховавшись ковдрою. Смерть настала давно, оскільки труп на момент виявлення почав розкладатися. На місці події працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» та слідчо-оперативна група. Деталі події та особу загиблого встановить слідство.