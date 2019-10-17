Мозок матерів виявився молодшим мозку родили жінок

Протягом вагітності організм жінки адаптується під потреби плода — у тому числі економить на роботі мозку. В цей період і у людини, і у інших ссавців виявляється пригальмований нейрогенез і зниження об’єму мозку. Після пологів нейрогенез посилюється і мозкові структури повертаються до вихідного стану. Можна припустити, що ці зміни не минають безслідно і позначаються на подальшій роботі мозку, в тому числі і на темпах старіння.

Анн-Марі де Ланж і її колеги з Університету Осло і Оксфорда виконали велику роботу з пошуку слідів вагітності в мозку. Вони зібрали МРТ-скани у 12021 жінок з британської бази даних UK Biobank і навчили нейромережа визначати за ним біологічний вік мозку. Під біологічним віком тут варто розуміти не календарний вік, а статистичний: спочатку виявляють основні ознаки в будові мозку, характерні для різного віку, а потім МРТ-скани кожної конкретної людини порівнюють з його середньостатистичними однолітками.

Після цього дослідники зіставили різницю між біологічним і хронологічним віком мозку і кількістю дітей у жінки. Вони виявили, що нейромережа може достовірно відрізнити народжуючих жінок від бездітних: у перших мозок в середньому на 0,4 роки молодше, ніж «за паспортом». Причому ця різниця залежала від кількості дітей: вона склала 0,4 у жінок з однією дитиною, 0,5 — з двома дітьми, 0,75 — з трьома і так далі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Щоб перевірити, що ніякі інші фактори не можуть впливати на їх результати, автори дослідження знову звернулися до даних UK Biobank. Вони вивчили геноми ще 271312 жінок і побудували модель полігенної оцінки ризику для кількості дітей: тобто визначили набір генів, які дозволяють з тією чи іншою точністю передбачити, скільки разів народить їх носій. Потім вчені оцінили генетичний ризик для своєї вихідної вибірки жінок і виключили його вплив у своїх розрахунках. Тим не менш, модель продовжила передбачати вік мозку незалежно від генетичних факторів.

Як саме вагітність і пологи впливають на подальше старіння мозку, досі незрозуміло. Дослідження норвезьких учених вийшло швидше наглядовою, жодних висновків про причини відмінностей між народжували і бездітними жінками на його основі зробити неможливо. Автори висувають кілька припущень. Можливо, наприклад, справа в пом’якшенні імунної відповіді: під час вагітності організму матері доводиться регулювати активність імунних клітин, щоб не нашкодити плоду. Або ж так може проявлятися ефект стовбурових клітин плоду, які поселяються в материнській крові та червоному кістковому мозку. А може бути, це наслідок змін в гормональному фоні протягом вагітності та пологів.

Втім, дослідники відзначають, що омолоджуючий ефект поступово знижується в залежності від кількості дітей: після 5-го дитини відмінності стають менш вираженими. Схожу тенденцію вчені помічали і в суміжних областях: наприклад, після 5-го дитини у жінок зростає ризик розвитку хвороби Альцгеймера, а мінімум смертності припадає на тих, у кого троє чи четверо дітей.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», матері-миллениалки хворіють на депресію в два рази частіше, ніж попереднє покоління.

За матеріалами Nplus1

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