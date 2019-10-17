А як же схеми з контрабандою? Бірюков розповів, у чому детективи НАБУ звинувачують Гладковського

Весь 2019-й рік практично всі ЗМІ, немов за сценарієм нам розповідали про можливу співучасть першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в якихось схемах контрабанди, а затримали його сьогодні чомусь по якійсь справі з закупівлею машинокомплектів МАЗ, які і зараз закуповуються в інтересах МВС/НГУ. І ще, кажуть, що у справі про якійсь картині.

Про це у своєму блозі пише волонтер та блогер Юрій Бірюков.

Він зазначає, так і хочеться запитати, а як же розслідування? Зараз навіть мова не про Олега Гладковського, а про розслідування, якому вже багато років, яке з 2015 або 2016 року «футболили» між ГПУ і НАБУ, і на цьому справа нікуди не просунулася.

За словами Бірюкова, – у відповідь тиша, ніхто толком так і не каже, що там з розслідуванням, пішли кудись-то ті дані, що були оприлюднений и програмі Бігус-Інфо. Незрозуміло, при чому тут МАЗ, яка картина?