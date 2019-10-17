Синочку теж варто схуднути: в мережі бурхливо обговорюють голодування Гладковського

Українці бурхливо відреагували на затримання колишнього заступника секретаря РНБО, фігурантом гучного скандалу з поставками військової техніки Олега Гладковського під час виїзду за межі України в четвер, 17 жовтня.

Своїми думками на цей рахунок вони діляться в соцмережах.

Багато хто скептично поставилися до голодування Гладовского, угледівши в цьому спробу піти від відповідальності, пригадавши еру Насировых (маючи на увазі колишнього главу ГФС Романа Насирова, — прим. ред.) з хворим серцем». Інші зазначили, що у справі з голодуванням Гладковського «консультантом виступає Гадя Савченко» (колишній нардеп Надія Савченко, — прим. ред.).