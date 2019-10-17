Вкладники Банку Михайлівський вже отримали 2,5 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам і фізособам, які прирівнюються до вкладникам ПАТ «Банк Михайлівський», більш 2,46 млрд грн гарантованого відшкодування.

Таким чином, на початок жовтня понад 30 тисяч вкладників вже отримали 99,3% від нарахованої суми, що підлягає відшкодуванню, йдеться в повідомленні на сайті ФГВФО.

З майже 2,5 млрд грн близько 583 млн грн отримано фізичними особами, які прирівнюються до вкладникам банку.

В їх число входять фізичні особи, які уклали тристоронні договори з фінансовими компаніями ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ІРЦ) і ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (КІЦ), де Банк Михайлівський виступав повіреним за цими договорами і звернулися з відповідними заявами в Банк і ФГВФО, отримують відшкодування за вкладами в межах гарантованої суми 200 тис. грн.

Разом з тим, станом на початок жовтня 2019 року право на відшкодування за рішенням суду, що набрали законної сили, отримали 1161 фізична особа на загальну суму 97,3 млн грн.

У той же час, майже 34 тис. вкладників Банку Михайлівський не зверталися до банків-агентів Фонду гарантування за отриманням відшкодування за вкладами в межах гарантованої суми.

Для таких вкладників банку-банкрута у Фонді гарантування зарезервовано для виплат понад 16 млн грн.

Оскільки виплати гарантованої суми припиняються після завершення процедури ліквідації Банку, обмеженого 5 роками, ФГВФО звертає увагу вкладників Банку Михайлівський на необхідність вчасно звернутися в банки-агенти Фонду для отримання відшкодування за вкладом.

Нагадаємо, Фонд гарантування почав ліквідаційну процедуру Банку Михайлівський з 13 липня 2016 року на підставі рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Фонд також дозволив фізособам-позичальникам Банку Михайлівський, які мають заборгованість за споживчими бланковими кредитами й овердрафтами, до 11 січня 2020 року скористатися умовами реструктуризації заборгованості.