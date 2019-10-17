«Слуга народу» Торохтій попросив Київ виділити квартири для своїх 8 помічників

Член депутатської фракції «Слуга народу» Богдан Торохтій попросив у мерії Києва виділити службові квартири для проживання 8 своїх помічників. Про це повідомляє BIHUS.info з посиланням на документ з проханням.

«У зв’язку зі службовою необхідністю прошу повідомити мене про можливість забезпечення службовим житлом у місті Києві моїх помічників-консультантів у складі 8 осіб. Раніше службове житло не отримували», — йдеться в проханні Торохтія, зверненому до мера Києва Віталія Кличка.

У виданні жартують, що якщо це не ідея для стартапу, то 100% нахабство Зе-депутата і з сарказмом помічають, що у 104-х інших нардепів також могли бути свої прохання.

Богдан Торохтій — народний депутат 9-го скликання від партії «Слуга народу». Член Комітету з питань правової політики, адвокат. Працює юрисконсультом в «Одеському зерновому терміналі» і є засновником і керівником ПП «Центр комплексної безпеки».

Закінчив юридичний факультет Київського національного університету внутрішніх справ та факультет державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Раніше працював завідувачем юридичного сектору Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області, а також адвокатом і завідувачем сектором в Управлінні державної служби Головдержслужби України в Кіровоградській області. У 2006 році балотувався в Кропивницький міська рада в списку партії «Пора».