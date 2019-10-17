Президент підписав закон «Про концесії»: що він значить

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом 3 жовтня закон «Про концесії». Про це йдеться на сайті глави держави.

Повідомляється, що документ відкриває нові можливості співпраці між державою та бізнесом, залучить інвестиції в соціальну, транспортну, енергетичну сфери, житлово-комунальну інфраструктуру, охорону здоров’я. Крім того, стверджується, що новий закон створить умови для створення і модернізації інфраструктури, буде ефективне управління об’єктами державної та комунальної власності, надання якісних громадських послуг, зросте фіскальний простір держави.

З цією метою документом вносяться правки до 25 законодавчих актів України.

«Він передбачає запровадження єдиної процедури ініціювання та прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства для всіх форм державно-приватного партнерства, зокрема концесії», — сказано в повідомленні.

Законом оговорюється процедура вибору концесіонера, передбачені можливості участі у відповідній комісії незалежних експертів, радників, гарантії для інвесторів і концесіонерів та інше

Передбачається можливість розгляду спорів у арбітражах і впроваджується процедура контролю за виконанням договорів.