Вторгнення Туреччини в Сирію: стало відомо про важливої домовленості Ердогана з США

У четвер, 17 жовтня, під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і віце-президента США Майкла Пенси, яка тривала майже три години, було прийнято важливе рішення про продовження операції «Джерело світу» в Сирії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Так, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прийшли до домовленості про те, що Туреччина зупиняє поточну операцію в Сирії на 120 годин.

Ця перерва, за даними західних ЗМІ, оголошена для того, щоб дозволити курдським підрозділам YPG вийти з певної безпечної зони.

«Прекрасні новини з Туреччини… Мільйони життів буде врятовано», — відреагував президент Дональд Трамп в Twitter на підсумок переговорів в Анкарі.