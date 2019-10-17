У Кабміні прийняли чіткі критерії щодо інфраструктури ВІДГ

У кожній ВІДГ має бути опорна школа та автобус, який буде підвозити школярів, кожна дитина має ходити в дитячий садок, сімейний лікар та фельдшер мають бути не далі, ніж за 7 км, центри надання адміністративних послуг мають бути доступними за 30 хвилин, а спеціалізована допомога – на відстані 60 хвилин.

Такі вимоги уряд сформулював до місцевої влади у своїй Програмі дій. Детальні проєкти розвитку інфраструктурної мережі ОДА повинні розробити до 10 грудня.

Про це йшлося на нараді з головами ОДА, де уряд презентував інфраструктурну карту, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй Фейсбук-сторінці.

«Інфраструктурна мережа, яка сьогодні є, не дає нам можливості втілювати наші плани в життя – вона застаріла та не відповідає сучасним вимогам», – зазначив Гончарук.

За словами Гончарука, це має бути проект з чіткими позначками, де потрібно створити школу, де дитячий садочок, а де поліцейську дільницю.

«За ці півтора місяця наша команда вперше в історії нанесла на карту країни всю інфраструктуру – а це більше 110 тис. об’єктів: шкіл, дитячих садків, лікарень, поліцейських пунктів.

На сьогоднішній селекторній нараді з усіма керівниками ОДА ми презентували їм цю карту та направили в області», — додав прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, це абсолютно чіткі цілі, які вже найближчим часом будуть доступні для всіх громадян.